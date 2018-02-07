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Пожар на заводе

Взрыв на заводе химических отходов в Италии: пострадали более 10 человек

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 23:07 122

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Итальянское издание Il Giorno сообщило о том, что в коммуне Комо произошел взрыв на заводе химических отходов. Об этом говорится в сообщении на сайте газеты.

«Взрыв произошел в результате пожара около 14:00 по местному времени в среду, 7 февраля. На время инцидента на заводе находились 33 человека, 13 из них ранены, в том числе 3 людей имеют сильные ранения», — уточняют в издании.

Ударная волна повредила несколько машин во дворе компании и окна в окружающих жилых домах. Дым от пожара был виден на расстоянии нескольких километров.

На место происшествия выехало 13 пожарных машин. Было задействовано около 50 пожарных. Около 16:30 им удалось погасить огонь.

Ранее «Факты» сообщали о том, что житель Балаклеи отсудил у Минобороны компенсацию за взрывы и пожар на арсенале боеприпасов.


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