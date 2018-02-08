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Мемориал жертвам Голодомора в Киеве

Порошенко попросил Австрию признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 22:10 78

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Президент Украины Петр Порошенко призвал Австрию признать Голодомор 1932−33 годов Геноцидом украинского народа. Об этом Порошенко заявил на встрече с главой Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой, говорится в сообщении в Twitter президента Украины.

«Во время встречи с Главой Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой призвал австрийский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа», — написал Порошенко.

Напомним, в начале февраля на рассмотрение израильского парламента был внесен законопроект, в котором Голодомор 1932−33 годов в Украине назван актом геноцида, а 6 февраля предлагается объявить официальным днем памяти жертв Голодомора. В пояснениях к законопроекту отмечается, что Голодомор был спланирован «советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности».

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