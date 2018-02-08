Порошенко попросил Австрию признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Президент Украины Петр Порошенко призвал Австрию признать Голодомор 1932−33 годов Геноцидом украинского народа. Об этом Порошенко заявил на встрече с главой Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой, говорится в сообщении в Twitter президента Украины.
«Во время встречи с Главой Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой призвал австрийский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа», — написал Порошенко.
Напомним, в начале февраля на рассмотрение израильского парламента был внесен законопроект, в котором Голодомор 1932−33 годов в Украине назван актом геноцида, а 6 февраля предлагается объявить официальным днем памяти жертв Голодомора. В пояснениях к законопроекту отмечается, что Голодомор был спланирован «советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности».
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