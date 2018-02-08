Порошенко попросил Австрию признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Президент Украины Петр Порошенко призвал Австрию признать Голодомор 1932−33 годов Геноцидом украинского народа. Об этом Порошенко заявил на встрече с главой Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой, говорится в сообщении в Twitter президента Украины.

«Во время встречи с Главой Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой призвал австрийский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа», — написал Порошенко.

Під час зустрічі з Головою Національної Ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932−33 років в Україні геноцидом українського народу pic.twitter.com/TPdc01nskU — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 февраля 2018 г.

Напомним, в начале февраля на рассмотрение израильского парламента был внесен законопроект, в котором Голодомор 1932−33 годов в Украине назван актом геноцида, а 6 февраля предлагается объявить официальным днем памяти жертв Голодомора. В пояснениях к законопроекту отмечается, что Голодомор был спланирован «советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности».