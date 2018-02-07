Израильскому парламенту предлагают признать Голодомор 30-х годов актом геноцида

Депутат израильского Кнессета Акрам Хасон внес на рассмотрение израильского парламента законопроект, в котором Голодомор 1932−33 годов в Украине назван актом геноцида, а 6 февраля предлагается объявить официальным днем памяти жертв Голодомора, сообщает «Немецкая волна». В пояснениях к законопроекту отмечается, что Голодомор был спланирован «советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности».

Россия, естественно, возмутилась. Так, на запрос израильских журналистов в российское посольство с просьбой прокомментировать данную законодательную инициативу, ее ожидаемо осудили, заявив, что события 30-х годов прошлого столетия «противоречат историческим фактам».

Как объяснили соратники Акрама Хасона в разговоре с журналистами израильского русскоязычного издания NEWSru.co.il, к этому шагу политика подтолкнул визит в Украину в составе делегации Кнессета в декабре 2017 года. По их словам, во время поездки депутат посетил музей Голодомора, где был глубоко поражен увиденным.

Как сообщали fakty.ua, президент Украины Петр Порошено на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отмечал, что в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа.

