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Дмитрий Тымчук

РФ перебрасывает на Донбасс танки и «Грады», – Тымчук

Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»

09.02.2018 12:44 568

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Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают активную перегруппировку своих сил и средств, включая переброску тяжелых вооружений. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Особое внимание обращает фиксирующаяся уже трое суток переброска с территории РФ через Амвросиевский район (пункт пропуска „Успенка“) тяжелого вооружения», — сообщил Тымчук.

В частности, сетью группы ИС зафиксировано перемещение 4 единиц реактивных систем залпового огня «Град», трех танков типа Т-72Б, четырех танков типа Т-64 и четырех БМП-2.

«Переброска данных вооружений и техники из РФ небольшими партиями ведется под прикрытием „учений на полигоне в Терновом“ — в расчете, что в случае обнаружения эта техника будет идентифицирована как прибывающая на „учения“ из состава оккупационных войск на Донбассе», — сообщил Тымчук.

Как сообщали fakty.ua, боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие. В результате вражеского огня был ранен один военнослужащий ВСУ.

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