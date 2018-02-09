РФ перебрасывает на Донбасс танки и «Грады», – Тымчук
Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают активную перегруппировку своих сил и средств, включая переброску тяжелых вооружений. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Особое внимание обращает фиксирующаяся уже трое суток переброска с территории РФ через Амвросиевский район (пункт пропуска „Успенка“) тяжелого вооружения», — сообщил Тымчук.
В частности, сетью группы ИС зафиксировано перемещение 4 единиц реактивных систем залпового огня «Град», трех танков типа Т-72Б, четырех танков типа Т-64 и четырех БМП-2.
«Переброска данных вооружений и техники из РФ небольшими партиями ведется под прикрытием „учений на полигоне в Терновом“ — в расчете, что в случае обнаружения эта техника будет идентифицирована как прибывающая на „учения“ из состава оккупационных войск на Донбассе», — сообщил Тымчук.
Как сообщали fakty.ua, боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие. В результате вражеского огня был ранен один военнослужащий ВСУ.
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