У ГПУ есть подозреваемые по делу об убийствах правоохранителей на Евромайдане
Генеральная прокуратура сделала ряд сообщений о подозрении в убийстве и покушении на убийство правоохранителей во время Евромайдана в 2014 году. Об этом на брифинге 12 февраля сообщил прокурор Алексей Донской.
По его словам, убийства и покушения на убийства правоохранителей выделены в отдельное производство и по нему в настоящее время осуществляются следственные действия.
«В рамках этого производства сообщено о подозрении определенным лицам», — сказал прокурор, однако подробностей не раскрыл, сообщает Антикор.
Донской также уточнил, что случаи применения огнестрельного оружия «определенными группами лиц» были описаны в СМИ.
Напомним, известны факты одновременного применения одними и теми же лицами оружия и по правоохранителям, и по активистам Евромайдана.
Организацией же массовых расстрелов на Евромайдане, считают в ГПУ, занималась преступная группировка во главе с беглым Януковичем.
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