У ГПУ есть подозреваемые по делу об убийствах правоохранителей на Евромайдане

Генеральная прокуратура сделала ряд сообщений о подозрении в убийстве и покушении на убийство правоохранителей во время Евромайдана в 2014 году. Об этом на брифинге 12 февраля сообщил прокурор Алексей Донской.

По его словам, убийства и покушения на убийства правоохранителей выделены в отдельное производство и по нему в настоящее время осуществляются следственные действия.

«В рамках этого производства сообщено о подозрении определенным лицам», — сказал прокурор, однако подробностей не раскрыл, сообщает Антикор.

Донской также уточнил, что случаи применения огнестрельного оружия «определенными группами лиц» были описаны в СМИ.

Напомним, известны факты одновременного применения одними и теми же лицами оружия и по правоохранителям, и по активистам Евромайдана.

Организацией же массовых расстрелов на Евромайдане, считают в ГПУ, занималась преступная группировка во главе с беглым Януковичем.