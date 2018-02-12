В Трускавце из окна санатория выбросился киевлянин

Трагедия произошла сегодня, 12 февраля. Как сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская, в Трускавецкий отдел полиции поступила информация о том, что из окна седьмого этажа одного из местных санаториев выпал мужчина. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. На месте работала следственно-оперативная группа, которая установила, что речь идет о 58-летнем жителе Киева, уже несколько дней проходившем в этом санатории курс лечения. Пока основные версии следствия — самоубийство или несчастный случай.

По информации других источников, все произошло в трускавецком санатории «Перлина Прикарпаття».

Как ранее информировали fakty.ua, это уже не первый случай на Львовщине, когда больные кончают жизнь самоубийством прямо в медицинском учреждении. Так, с балкона четвертого этажа Стрыйской районной больницы Львовской области выбросился 67-летний пациент неврологического отделения. Во Львове из окна третьего этажа 8-й городской клинической больницы прыгнула 29-летняя женщина. Из окна шестого этажа 4-й коммунальной городской больницы Львова выбросилась 51-летняя пациентка.



Напомним, что в Украине введена уголовная ответственность за доведение до суицида. Как сообщали fakty.ua, Верховная Рада приняла в окончательной редакции закон о криминализации ответственности за склонение к совершению самоубийства.

