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Сына депутата, который выдавал себя за сотрудника Мининфраструктуры, арестовали на два месяца

Сына депутата, который выдавал себя за сотрудника Мининфраструктуры, арестовали на два месяца

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

13.02.2018 15:07 113

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31-летнего сына депутата Киевского областного совета Николая Швыдкого, подозреваемого в афере на сумму почти в четыре миллиона гривен, арестовали на два месяца. Однако он может выйти из СИЗО под залог в полмиллиона гривен. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец:

«На сегодняшний день подозреваемому сообщено о подозрении по 25 эпизодам мошеннических действий. Злоумышленник, представляясь чиновником Министерства инфраструктуры, продавал среди своих знакомых несуществующие автомобили по минимальной цене. Но на самом деле он просто присваивал чужие деньги и использовал их по своему усмотрению. Речь идет о сумме в 3 миллиона 600 тысяч гривен».

«Жертвами злоумышленника в основном становились его друзья детства и однокурсники, — рассказывает адвокат потерпевших Сергей Андрощук. — Он говорил своим знакомым, что работает в министерстве и у них время от времени списывают служебные автомобили, которые можно приобрести по минимальной цене. Привозил друзей на стоянку, указывал на первый попавшийся автомобиль и тут же брал у клиента деньги. Несколько дней спустя он рассказывал потерпевшим, что возникли какие-то трудности и автомобиль придется подождать. Ожидание порой затягивалось на год. На самом деле никаких автомобилей злоумышленник продавать не мог, потому что не имел к ним доступа. Так же как и не имел отношения к Министерству инфраструктуры».

Сына депутата помогли задержать сами потерпевшие, устроив на него засаду и пригласив полицейских. Два месяца Швыдкой находился под домашним арестом. Правда, в постановлении суда указывался адрес съемной квартиры, на которой сын депутата почти никогда не появлялся. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее fakty.ua сообщали, что сын депутата, провернувший аферу на четыре миллиона гривен, был отправлен под домашний арест.

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