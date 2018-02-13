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В погранслужбе назвали количество иностранцев, выдворенных в этом году из Украины по той же статье, что и Саакашвили

В погранслужбе назвали количество иностранцев, выдворенных в этом году из Украины по той же статье, что и Саакашвили

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 16:06 6

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«Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы по Михеилу Саакашвили, ведь данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому было возвращено с соблюдением всех юридических формальностей в Польшу, откуда он прибыл, нарушив национальное законодательство», — заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«Стоит отметить, что по аналогичной статье с начала года ГПСУ выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год были выдворены 863 иностранца», — добавил Петр Цигикал, выступая в эфире 5 канала.

Как сообщали fakty.ua, пограничная служба Польши сообщила, что приняла на территории своей страны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

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