В составе новых автоаптечек не будет обезболивающих препаратов, зеленки и йода

В нынешнем году украинским водителям придется обновить аптечки в своих машинах

Скорее всего, в 2018 году всем украинским водителям придется обновить либо вообще заменить свои автомобильные аптечки. Министерство здравоохранения разработало проект приказа, согласно которому утверждается новый состав этого обязательного автотранспортного аксессуара. Впрочем, когда именно это придется сделать, пока не известно…

Министерство здравоохранения подготовило и отправило на согласование проект приказа, согласно которому мотоциклетные, автомобильные и автобусные аптечки должны быть оснащены основными средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать каких-либо медицинских препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Необходимость обновления аптечек чиновники объясняют следующим образом: «Поскольку, по статистике, в ДТП 80 процентов пострадавших умирают от потери крови до приезда „скорой“, в минимальную комплектацию аптечки, прежде всего, будут входить необходимые средства для остановки кровотечения: бинты разной ширины, салфетки и тому подобное. Вместо резинового жгута в автоаптечке будет механическое средство для остановки кровотечения по типу САТ (которые используют НАТО и с недавних пор ВСУ). Такой жгут можно эффективно наложить самому себе самостоятельно даже одной рукой». Кроме того, все медицинские аптечки — мотоциклетные, автомобильные и автобусные — обязательно будут укомплектованы инструкцией с пошаговыми действиями в случае аварии.

При этом в обновленных аптечках уже не будет медицинских препаратов — в частности, таблеток, которые имеют ограниченный срок годности и далеко не всегда вовремя обновляются. Также не будет обезболивающих препаратов, нитроглицерина, йода, зеленки, перекиси водорода, нашатырного спирта и прочего. В Минздраве считают, что при оказании первой помощи эти лекарства не пригодятся. Перечень препаратов, которые входят в нынешние аптечки, был списан со старых советских требований, а в современных реалиях они малоэффективны. «Стандарты, существующие на сегодняшний день, просто смешно читать. Там раствор аммиака, какой-то йод, перекись. Советские средневековые требования. Какие-то препараты, которые на самом деле не применяются при оказании неотложной помощи», — заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

По словам замминистра, в новых аптечках будут те вещи, которые действительно нужны при ДТП. Это бинты, стерильные салфетки, эластичные бинты, пластыри разного вида — все то, что поможет легко остановить кровотечение. Будет также не жгут, а закручивающийся турникет.

В целом же Минздрав предлагает набор лекарств в аптечках изменить по европейскому образцу: таблетки и жгуты убрать, при этом добавить пленку-клапан для искусственного дыхания и термоодеяла, чтобы при необходимости согреть потерпевшего. «Это мировой опыт — не включать лекарственные средства в обязательный состав автомобильных аптечек. Вместе с тем при необходимости и по собственному желанию вы можете дополнить свою аптечку необходимыми вам лекарствами», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что последний раз состав автомобильной аптечки пересматривался Министерством здравоохранения Украины еще двадцать лет назад. Нынешний проект приказа нацелен на приведение аптечек в соответствие с европейскими стандартами.

Даже по самым скромным подсчетам, на новый вариант автомобильной аптечки водителям придется потратить около 600 гривен. При этом в министерстве пока не знают, когда будет утвержден их приказ и каким в итоге будет окончательный перечень позиций в нем.

А вот мнения водителей, специалистов в сфере дорожного движения и медиков по поводу введения нового состава автомобильных аптечек разделились: одни приветствуют изменения, другие критикуют. Вот, например, как отреагировал на инициативу Минздрава один из столичных водителей Сергей: «Я не поддерживаю подобных изменений. Считаю, что в аптечке обязательно должны быть, в частности, перекись водорода, зеленка или йод. Эти препараты неоднократно выручали меня и моих друзей при возникновении различных неприятностей во время проведения пикников, на которые мы отправлялись на своих автомобилях».



* При необходимости водители могут дополнить свою аптечку лекарствами по собственному желанию

Однако другой опрошенный нами водитель Николай, наоборот, поддержал инициативу Минздрава. «Это очень классно, что в новые аптечки включили современные и эффективные средства по остановке кровотечений, как это практикуется во многих зарубежных странах. Думаю, что в случае аварий благодаря им будет больше шансов сохранить жизни пострадавшим. Только очень важно, чтобы каждый водитель сумел правильно их использовать. Может быть, нужно провести какие-то специальные блицкурсы или что-то в этом роде».

Правозащитник и автор известной книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев сомневается в целесообразности таких нововведений: «Минздрав намерен обновить состав автомобильной аптечки — бинты и самостоятельно накладываемые жгуты САТ. Все лекарства долой! Мол, в большинстве случаев к летальному исходу приводит потеря крови. Странно, а лет 15 назад медики говорили, что главное после ДТП — это снятие болевого шока, при котором пострадавший даже думать не сможет о наложении жгута! Что изменилось — медики или анатомия участников дорожного движения?»

Вторит ему и Александр Ситенко, член коллегии Минздрава Украины в 1991—2005 годах. «Как и что нужно делать в случаях травмирования при ДТП, очень хорошо отработано на основе специальных научных исследований и практической работы на месте аварий. Выявлены все факторы повреждения здоровья, и к ним относятся не только механические травмы, но и возникающие при этом опасные состояния других органов и систем организма. Например, своевременный прием успокоительных или сердечных препаратов может так же спасти жизнь, как и наложенный жгут. Предусматривалось также и полное соответствие между тем, чему учили водителей на курсах по домедицинской помощи, с наличием необходимого для реализации наученному в аптечке. На этом основывались рекомендации по составу аптечек. А теперь посмотрите на сегодняшние программы и мысленно откройте новую аптечку… Из каких чиновничьих кабинетов вышли сегодняшние инициативы и чем они обоснованы — очередная тайна этого нелепого органа исполнительной власти», — заявляет бывший член коллегии Минздрава.