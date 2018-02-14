Монсеррат Кабалье выступит в Киеве после семилетнего перерыва

Знаменитая испанская оперная певица после семилетнего перерыва снова приедет в Киев. В апреле Монсеррат Кабалье даст концерт в честь своего 85-летия на главной сцене страны — во дворце «Украина». Вместе со звездой на сцену выйдет и ее дочь Монсеррат Марти.

Монсеррат Кабалье получила мировое признание благодаря своей технике сопрано. Она поразила публику необычным исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини, Доницетти… Звездой Монсеррат Кабалье стала после того, как в Нью-Йорке заменила знаменитую Мэрилин Хорн в опере Доницетти «Лукреция Борджия».

Сегодня в репертуаре певицы около 130 оперных партий. Она пела дуэтом со многими выдающимися исполнителями. За одного из сценических партнеров, тенора Бернабе Марти, в 1964 году Монтсеррат Кабалье вышла замуж. У пары родились сын Бернабе и дочь Монсеррат.

Как ранее сообщали fakty.ua, вскоре в Киеве звезды итальянского кино Орнелла Мути и Микеле Плачидо представят спектакль «Суд над ведьмой».