Сцены с участием Даниэля Ольбрыхского снимали в легендарной одесской гостинице «Лондонская»

На «1+1» стартует авантюрно-приключенческий сериал «Сувенир из Одессы»

Ровно десять месяцев ушло на создание одного из самых заметных украинских сериалов, стартующих весной, — авантюрно-приключенческой истории «Сувенир из Одессы». 12-серийная картина, снятая режиссером Олегом Туранским, рассказывает об истории любви двух молодых одесситов — Матвея Грача и Лизы Вольской. Их чувства вспыхнули во время Первой мировой войны и прошли испытание двумя революциями и семикратной сменой власти в Одессе за три военных года. События в картине развиваются на протяжении ХХ века.

В основу сериала положена книга Валерия Смирнова «Гроб из Одессы». Сценарий написал Андрей Кокотюха, художник-постановщик телефильма — Александр Тетерин. Готовясь к съемкам, команда «Сувенира…» обошла блошиные рынки Одессы, Киева, Парижа в поисках уникальных раритетов начала ХХ века.

В центре сюжета оказывается золотой кулон с магическими свойствами, оберегающий своего хозяина. Этот сувенир специально для съемок был изготовлен из позолоченного серебра известным украинским ювелиром Вячеславом Булковским.

— Это небольшой футлярчик, на котором выгравированы змея, пожирающая свой хвост, алхимический циркуль, альфа и омега, — рассказал режиссер сериала Олег Туранский. — Внутри футляра — камертон в виде скрипки, который, по легенде, был создан для Никколо Паганини. Однако его так и не успели подарить маэстро. Поэтому скрипочка была спрятана в гробу.



* В сериале Даниэль Ольбрыхский играет главного героя — скрипача Матвея — в зрелом возрасте

Среди героев сериала появятся и исторические личности: красный командир Григорий Котовский и король налетчиков Мишка Япончик. Кстати, в реальной жизни Япончик носил кулон в виде гробика у себя на шее, считая его талисманом. Уникальное произведение ювелирного искусства изготовил ему мастер Рухамовский, который в фильме назван Рахумовским.



* Роль Григория Котовского воплотил актер Дмитрий Суржиков. Кадр из сериала «Сувенир из Одессы»

— «Сувенир из Одессы» показывает, что времена меняются, но двигают перемены прежде всего смышленые люди, — сказал Олег Туранский. — Они никогда не падают духом, находя выход из самых сложных ситуаций.

«Сувенир из Одессы» — сериал с самым звездным актерским составом на украинском телевидении. В фильме снимались: Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Александр Попов, Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Юрий Горбунов. В одной из ролей появится и уроженка Одессы, известная актриса Лариса Удовиченко. Действие сериала развивается в знаковых местах Одессы: в Оперном театре, на Приморском бульваре, Тещином мосту. В легендарной гостинице «Лондонская» снимали сцены с участием знаменитого польского актера Даниэля Ольбрыхского.