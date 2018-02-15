Россиянка задушила любовника во время секса и расчленила труп (фото)

В четверг, 15 февраля, 21-летняя жительница Орла Анастасия Онегина дала признательные показания по скандальному делу об убийстве 24-летнего Дмитрия Синкевича. Молодые люди были любовниками. Расчлененный труп Дмитрия нашли в квартире Анастасии.

Патрульных к Онегиной направил ее родной отец, который сам служит в полиции. Сделал он это после того, как ему позвонила его другая дочь Ксения. Она сказала, что у нее с Настей состоялся странный телефонный разговор.

Ксения поинтересовалась у Анастасии, чем она занимается? Сестра ответила: «Расчленяю моего парня».

Полицейские, войдя в квартиру Онегиной, увидели жуткую картину. Все было в крови. Отрезанные руки и ноги лежали на большом подносе. Пальцы разбросаны по полу. На крючках висели куски мяса. В холодильнике в кульке лежали внутренние органы, а также гениталии. Голову жертвы хозяйка тоже отрезала. Некоторые части тела Дмитрия Анастасия успела выбросить в мусорный бак на улице.

В своих первых показаниях Онегина настаивала на том, что не убивала Синкевича. Она говорила, что нашла его в квартире уже мертвым. Испугавшись, что ее обвинят в убийстве, решила расчленить труп…

Однако экспертиза показала, что Онегина задушили. Причем убийца сделал это во время секса с Дмитрием.

И вот теперь Анастасия созналась в том, что убила своего любовника. Как выяснилось, они оба увлекались сатанизмом и практиковали БДСМ. Они часто связывали друг друга, подвергали различным унижениям.

Соседи не раз жаловались на то, что в квартире Онегиной происходит что-то подозрительное. Оттуда неслись какие-то крики. «Не иначе как оргии устраивают», — говорили соседи, но полиция не обращала внимания. Кстати, Синкевич сам служил в полиции, но уволился оттуда года два назад.

У Анастасии были проблемы с психикой. Онегина рано вышла замуж, но вскоре после свадьбы ее супруг умер при странных обстоятельствах. В ходе расследования была назначена психиатрическая экспертиза, которую Настя не прошла. Ее направили на полтора года в психиатрическую клинику для прохождения принудительного лечения. Какое-то время тому назад Онегину выписали.