Президент Польши направил закон "о бандеризме" в конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда, как и обещал, направил в конституционный суд страны недавно принятый скандальный закон «о бандеризме». Процедура оценки закона на соответствие конституции Польши была запущена 14 февраля. Об этом сообщила канцелярия польского президента.

По словам Дуды, «положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, не имел сомнений, является ли какое-либо действие наказуемым или нет».

Нормативно-правовой акт, принятый 26 января 2018 года, официально называется изменениями в закон об Институте национальной памяти. Закон вводит уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков, и эту норму раскритиковали в Украине. Кроме того, закон вызвал возмущение у Израиля, поскольку документ вводит уголовную ответственность за утверрждение, что польский народ или польское государство может быть причастно к преступлениям Холокоста.

Несмотря на то, что закон направлен в конституционный суд Польши, он официально опубликован и считается вступившим в силу.