Конституционный суд не отменит мораторий на продажу земли

Конституционный суд Украины отказался рассматривать вопрос о конституционности моратория на продажу земли. Обращение 55 депутатов было отклонено.

Парламентарии просили проверить соответствие Основному закону пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины. Данными пунктами в очередной раз продлен мораторий на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Земельный мораторий в Украине введен с 2001 года. 7 декабря 2017 года срок действия моратория в очередной раз продлили на год.