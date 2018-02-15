Конституционный суд не отменит мораторий на продажу земли
Конституционный суд Украины отказался рассматривать вопрос о конституционности моратория на продажу земли. Обращение 55 депутатов было отклонено.
Парламентарии просили проверить соответствие Основному закону пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины. Данными пунктами в очередной раз продлен мораторий на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.
Земельный мораторий в Украине введен с 2001 года. 7 декабря 2017 года срок действия моратория в очередной раз продлили на год.
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