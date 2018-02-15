В меморандуме для Гааги отдельным пунктом упомянут Керченский мост, - Зеркаль

В четверг, 15 февраля, СМИ, в том числе и российские, сообщили о приостановлении Россией добычи газа на Одесском газовом месторождении в связи с иском Украины против РФ о нарушениях морского права.

Комментируя эту информацию, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль напомнила: «Уже в понедельник, 19 февраля, в Гааге Украина подает меморандум по делу о нарушениях морского права со стороны России».

«Документ излагает как наши правовые позиции, так и главное — представляет доказательства, которые, несмотря ни на что, были должным образом собраны и упорядочены. Текст меморандума не будет обнародован до завершения рассмотрения дела. Поэтому информации не будет много. Хотя то, что в российской прессе появились материалы о намерении РФ прекратить воровать наш газ на некоторых участках Черного моря после подачи иска, говорит о понимании в России противоправности своих действий в исключительной морской зоне, на шельфе и территориальных водах Украины», — сообщила дипломат на своей страничке в Facebook.

По словам Ланы Зеркаль, новость от россиян хотя и не подтвержденная официально, но очень неплохая. «Но следует не терять бдительность. Наш иск не ограничивается лишь отдельными участками Черного моря. Он касается всех нарушений морского права, которые совершила РФ в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Таких, как добыча полезных ископаемых, вылов рыбы… Отдельным элементом иска является нарушение морского права из-за строительства Керченского моста», — заявила она и пообещала больше информации уже после подачи меморандума.

Как сообщали fakty.ua, Украина подготовила жалобу на Россию в Международный трибунал ООН

