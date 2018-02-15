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заявление

Украина подготовила жалобу на Россию в Международный трибунал ООН

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 16:55 92

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Украина подготовила обращение в Международный трибунал ООН по морскому праву и будет жаловаться на нарушение Россией норм соответствующей конвенции. Подача жалобы состоится 19 февраля.

«Держу в руках наш меморандум в рамках конвенции по морскому праву о нарушении Россией наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Спасибо всей нашей команде, классная работа!» — отметил министр иностранных дел Павел Климкин.

Международный трибунал ООН по морскому праву находится в Гамбурге (Германия). Споры между сторонами рассматривает 21 судья. Государство может обратиться в трибунал, если считает, что была нарушена конвенция ООН по морскому праву от 1982 года.

Украина намерена оспорить в трибунале действия России в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе: строительство моста, перекрытие канала, причиненные убытки украинским портам, экологический ущерб.

Напомним, ранее уже было объявлено, что процесс урегулирования спора не будет быстрым. Первые итоги могут быть оглашены в 2019 году. Затем будут назначены слушания дела по существу. Предполагается, что это может произойти в 2021 году.

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