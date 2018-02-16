«Шахтер» перед Лигой чемпионов забил сопернику пять мячей в чемпионате Украины

В пятницу, 16 февраля, донецкий «Шахтер» провел последнюю репетицию перед возобновлением выступлений в Лиге чемпионов. На стадионе «Металлист» в Харькове горняки принимали одесский «Черноморец».

В этом поединке тренерский штаб «оранжево-черных» не смог задействовать Ракицкого, Петряка, Матвиенко, Фреда, Малышева, а также Фомина. Кроме того, из-за дисквалификации действиями игроков «Шахтера» не руководил наставник команды Паулу Фонсека (португальцу, как и некоторым его подопечным, аукнулся скандальный осенний поединок с «Зарей»).

Несмотря на кадровые потери, чемпион Украины уверенно возобновил выступления в премьер-лиге, разгромив коллектив Константина Фролова — 5:0 (Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90). Отмечу, что полузащитник сборной Украины Марлос к двум точным ударам добавил три (!) результативные передачи.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Бутко, Патрик, Степаненко, Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Бернард (Коваленко, 71), Марлос, Феррейра (Дентиньо, 74).

«Шахтер» с 42 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, на шесть баллов опережая «Динамо» (у киевлян на две игры меньше) и на 14 — «Ворсклу» (на одну встречу меньше).

Напомню, что 21 февраля там же, в Харькове, команда Фонсеки в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов примет итальянскую «Рому».

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» в Афинах едва не прервало серию греческого АЕКа из 22 матчей без поражений.