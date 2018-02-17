﻿

USD 26.99
RSS
В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором штата

В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором штата

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 9:16 1735

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение.

Об этом передает Reuters.

«Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле», — говорится в сообщении МВД страны.

Оба чиновника в результате аварии не пострадали. Вертолет потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон. По предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

Напомним, в японской префектуре Сага, в городе Кандзаки рухнул на жилой дом и загорелся армейский вертолет Apache. Это произошло рядом со зданием начальной школы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины