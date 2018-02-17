В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором штата

Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение.

Об этом передает Reuters.

«Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле», — говорится в сообщении МВД страны.

Оба чиновника в результате аварии не пострадали. Вертолет потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон. По предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

Напомним, в японской префектуре Сага, в городе Кандзаки рухнул на жилой дом и загорелся армейский вертолет Apache. Это произошло рядом со зданием начальной школы.