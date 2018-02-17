Землетрясение в Мексике: Количество афтершоков достигло 122

Число повторных сейсмических толчков (автершоков) после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122. Об этом сообщает в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба Месики.

Ранее ведомство сообщало о 59 повторных толчках.

«До 19.30 (3.30 по Киеву) зафиксировано 122 афтершока», — говорится в сообщении службыr.

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No se registraron afectaciones mayores en las escuelas de las entidades afectadas por el sismo, de acuerdo con los reportes de las autoridades educativas locales, así como de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.https://t.co/mwLnMlOVgX — SEP México (@SEP_mx) 17 февраля 2018 г.

Напомним, что в пятницу вечером (в ночь на субботу по Киеву) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

Сильное землетрясение в штате Оахака выгнало на улицу тысячи жителей Мехико. Люди столпились на относительно безопасных участках городской территории как можно дальше от домов. В городе массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, возникли большие пробки.