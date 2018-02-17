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Землетрясение в Мексике

Землетрясение в Мексике: Количество афтершоков достигло 122

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 4:55 2570

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Число повторных сейсмических толчков (автершоков) после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122. Об этом сообщает в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба Месики.

Ранее ведомство сообщало о 59 повторных толчках.

«До 19.30 (3.30 по Киеву) зафиксировано 122 афтершока», — говорится в сообщении службыr.

Напомним, что в пятницу вечером (в ночь на субботу по Киеву) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

Сильное землетрясение в штате Оахака выгнало на улицу тысячи жителей Мехико. Люди столпились на относительно безопасных участках городской территории как можно дальше от домов. В городе массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, возникли большие пробки.

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