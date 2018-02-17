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В Киеве задержали «минера» станции метро «Оболонь»

В Киеве задержали "минера" станции метро "Оболонь"

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 14:04 140

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В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о «минировании» станции метро «Оболонь».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Около 22:00 (16 февраля) правоохранители получили информацию о взрывчатке на станции метро „Оболонь“. При обследовании указанной станции метро, вход и выход пассажиров были ограничены. Для безопасности граждан проводилась эвакуация около 100 человек, в том числе персонала подземки. По завершении проверки опасных предметов обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили личность «шутника». Им оказался 24-летний уроженец Киевской области, который в последнее время проживал в столице.

«По предварительной информации, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений. Его задержали по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили полицейские.

Отмечается, что следственным отделом Оболонского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее 26 января, в городе Измаиле Одесской области неизвестный «заминировал» здание СБУ.

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