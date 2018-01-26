В Измаиле по горячим следам задержали «минера» здания СБУ

Сегодня, 26 января, в городе Измаиле Одесской области) неизвестный «заминировал» здание СБУ.

— Сообщение о том, что здание Службы безопасности Украины, расположенное по улице Адмирала Холостякова, заминировано, поступило в полицию в 07.00, — рассказал начальник Измаильского отдела полиции полковник Роман Галкин. — На место происшествия выехали наши сотрудники. Работники СБУ, а также дети из расположенного вблизи дошкольного учреждения и жители близлежащих домов были эвакуированы на период проверки.

Правоохранители обнаружили у здания картонную коробку. Предполагая, что в ней может быть взрывоопасное вещество, оцепили здание, перекрыли дороги. Прибывшие специалисты-взрывотехники провели осмотр места происшествия. В коробке обнаружены носильные вещи и продукты питания. Как стало известно «ФАКТАМ», вещи были доставлены в Измаил из города Броды Львовской области службой «Новая почта».

Оперативники установили личность лжеминера. Им оказался 46-летний местный житель, который, по предварительным данным, страдает расстройствами психики. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о квалификации совершенного деяния.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы с начала года разоблачили в Одессе двух анонимов, передавших ложные сообщения с угрозами террористического характера. В частности, житель областного центра, который находится под домашним арестом по подозрению в совершенном ранее уголовном правонарушении, «заминировал» здание одного из районных судов Одессы. чтобы сорвать судебное слушание своего дела. Задержан также житель Одессы, ради развлечения «заминировавший» один из торговых центров города. Из-за ложного сообщения из здания были эвакуированы почти 700 посетителей.

Также в Одессе по материалам СБУ уже осужден местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимное сообщение о минировании квартиры в одном из домов города.

Служба безопасности Украины напоминает: независимо от мотивов «телефонных террористов» их действия караются лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Одессе задержали юношу, который сообщил о ложном минировании аэропорта и требовал 4 млн грн.