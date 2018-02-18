Катастрофа самолета в Иране: украинцев на борту не было
Украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране в воскресенье, 18 февраля.
Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране», — отметили в МИД.
Напомним, в Иране потерпел крушение самолет ATR 72−500 авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”