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Катастрофа самолета в Иране: украинцев на борту не было

Катастрофа самолета в Иране: украинцев на борту не было

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 21:07 194

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Украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране в воскресенье, 18 февраля.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране», — отметили в МИД.

Напомним, в Иране потерпел крушение самолет ATR 72−500 авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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