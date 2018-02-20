По делу Клименко арестовано имущество на сумму 6 млрд грн, - Луценко

В этом году начнутся процессы против людей из окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая на брифинге.

«Мы планируем начать заочный процесс против тех, кто давал приказ стрелять в людей на Майдане», — заявил он.

Генпрокурор анонсировал заочные судебные процессы против Эдуарда Ставицкого, Владимира Лавриновича, Александра Клименко, Сергея Арбузова и других политиков из окружения Януковича.

«В этом году в судах будет дело Клименко, на этом деле видно, в чем смысл заочного осуждения, так как по этому делу арестовано имущество на сумму 6 млрд (грн. - Авт.). А если будет обвинительное решение суда, то будет и конфискация», — сказал генпрокурор.

Ранее fakty.ua сообщали, что ЕС может снять санкции еще с двух членов команды Януковича.