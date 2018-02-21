Украине нужно 15 млрд долларов для удержания валютной стабильности, — Аслунд

Эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что Украине нужно как минимум 15 миллиардов долларов международных резервов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Об этом он сказал в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

Отсутствие программы МВФ для Украины, по мнению аналитиков, может вызвать «значительную девальвацию» национальной валюты.

«Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2−3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке этого года, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов», — отметил Асунд.

Однако, по его мнению, этого не достаточно: в этом году Украина должна выплатить 7 миллиардов долларов. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, может последовать значительная девальвация, считают в Atlantic Council.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению Аслунда, Украина теряет доверие Международного валютного фонда (МВФ) и других международных организаций, затягивая с выполнением взятых на себя обязательств.

Также напомним, что МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года. 26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле. В то же время, в МВФ по итогам работы представителей Фонда в Киеве с 12 по 16 февраля призвали безотлагательно рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде, а также выполнить обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.