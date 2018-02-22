Отец Александра Абраменко : «Уже через четыре месяца после тяжелейшей травмы сын на костылях пришел в спортзал»

29-летний фристайлист из Николаева завоевал четвертую золотую медаль в истории независимой Украины на зимних Играх

Нынешние Олимпийские игры в Пхенчхане складываются не лучшим образом для сборной Украины. Не блещут наши спортсмены. На этом фоне глотком свежего воздуха стало выступление фристайлиста Александра Абраменко. На своей четвертой Олимпиаде 29-летний спортсмен из Николаева, специализирующийся на лыжной акробатике (высота свободного полета спортсмена в этом виде порой достигает 16 метров!), принес нашей национальной команде первую медаль Игр в Пхенчхане. Золотую! Кстати, это «золото» стало для независимой Украины лишь третьей высшей наградой на зимних Олимпийских играх. Вслед за Оксаной Баюл, поднявшейся на высшую ступень пьедестала почета в 1994 году в Лиллехаммере, и четверкой биатлонисток в составе Виты Семеренко, Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной, одержавших эстафетную победу в Сочи-2014, свой вклад в историю внес и Александр Абраменко (правда, была еще золотая медаль украинского фигуриста Виктора Петренко в Альбервиле-1992, но она добыта в составе Объединенной команды спортсменов из республик бывшего СССР.). А ведь еще год назад его участие в Олимпиаде находилось под большим вопросом из-за последствий перенесенной тяжелейшей травмы колена. О том, как маленький Саша перешел с футбола на фристайл, о предложении сменить гражданство и о преградах на пути к долгожданному «золоту» «ФАКТАМ» рассказал отец олимпийского чемпиона Владимир Николаевич Абраменко.

— Тяжеловато приходится, — говорит Владимир Николаевич. — Приезжают представители различных газет, сайтов, телеканалов. Целый день с ними общался. Потом не выдержал — пошел к друзьям хоть немного передохнуть, отвлечься. С другой стороны, приятно, что Сашин успех вызвал такой ажиотаж. Вы даже не представляете, сколько поздравлений пришло…



* Владимир Абраменко: «Лишь посмотрев церемонию награждения и услышав в честь Саши гимн Украины, окончательно понял: мой сын — олимпийский чемпион»

— Сына с победой сразу удалось поздравить?

— В тот же день. Правда, мы всего лишь секунд 30 по «Вайберу» пообщались. День спустя чуть дольше — более минуты.

Признаюсь, я сначала полностью не осознал произошедшее. Лишь на следующий день, посмотрев церемонию награждения и услышав в честь Саши гимн Украины, окончательно понял: мой сын — олимпийский чемпион.

— Перед стартом Олимпиады предчувствовали «золотой» успех Александра?

— Безусловно, в кругу семьи мы предполагали, что Саша готов к Играм и сможет претендовать на место на пьедестале. Но чтобы «золото»…

— То есть шампанское перед финалом на случай победы не заготовили?

— Шампанское было — у жены. Она с подругами и отметила триумф сына. Мне бы шампанское, честно говоря, не помогло. Чтобы расслабить нервы, выпил немножко коньячку.

— Давайте вернемся к истокам. Родился Саша в Первомайском…

— Да, только не Николаевской, как написали многие, а Харьковской области. Это наша с женой родина.

В Николаев мы попали благодаря моей карьере. Окончив Полтавское военное училище, я получил распределение в Одесский военный округ. А «учебка» была в Николаеве. Позже я остался здесь служить.

Когда супруга была беременна Сашей, мне нужно было уезжать на стрельбы. Но не оставлять же ее одну в Николаеве. Поэтому отвез к родственникам в Первомайский. Там она благополучно и родила. И первые полтора-два месяца жизни Саша провел в Харьковской области под присмотром бабушек. Родственники теперь иногда обижаются, когда местом рождения сына называют Николаевщину. Саша, кстати, к ним иногда приезжает.

— Спортивная карьера Александра началась с футбола…

— Это была моя инициатива. Я и сам в юности играл в футбол. Начинал в харьковской ДЮСШ № 7, в которой когда-то учился Владимир Бессонов. У меня многое получалось. Я играл в команде с ребятами на год старше, среди которых был, к примеру, Игорь Кутепов (бывший вратарь «Металлиста», «Динамо» и сборной Украины. — Авт.). Но дальше как-то не сложилось.

Хотя я очень люблю этот вид спорта и, к счастью, по сей день с ним связан (Владимир Николаевич — офицер безопасности в МФК «Николаев». — Авт.).

— Слепить футболиста из сына вам тоже не удалось?

— Он начал заниматься лет с семи. Ему поначалу нравилось, тем более что вместе с ним тренировались его школьные друзья. И вроде все получалось, и результат был, но в какой-то момент он не захотел продолжать занятия футболом.

Знаете, Саша в основном играл на позиции левого защитника. А ему, как и любому мальчишке, хотелось бежать вперед, забивать голы. Вместо этого возглас тренера: «Оставайся сзади, держи позицию». Возможно, это и сыграло свою роль.

Но, кстати, сейчас сын с удовольствием гоняет мяч. Еще иногда в шутку говорит: «Папа, ну почему ты не настоял на моей футбольной карьере? Там такие деньжищи платят».

— Как в жизни сына появился такой экзотический вид спорта, как фристайл?

— Однажды в его школу пришел тренер, который отбирал ребят в секцию фристайла. И Сашка загорелся. Говорит: «Папа, здесь так классно! Есть батут, брусья, гимнастические снаряды. Мне это больше нравится, и я в футбол не вернусь». «Хорошо, это твой выбор. Но спортом ты, как настоящий мужчина, заниматься должен», — ответил я.

Самое интересное, что ни мы, ни Саша поначалу не понимали, каким видом спорта он занимается. Ему просто нравились прыжки на батуте, гимнастические упражнения.

Уже во время соревнований, когда ребята прыгали на батуте, мы узнали, что это состязания… фристайлистов. Мы все равно понятия не имели, что такое фристайл. И уже потом тренер Саши Юрий Михайлович Кобельник повел нас на трамплин и рассказал обо всех нюансах этого вида спорта.

— Не были шокированы увиденным и услышанным?

— Дело в том, что ребята изначально прыгали с трамплина в воду. Мы же не знали, что еще и на снег надо будет приземляться. Я спрашивал Сашу: «Тебе это интересно?» — «Да». — «Не боишься?» — «Нет».

К слову, из всей группы, которую отобрали из его класса, он один и продолжил заниматься фристайлом. Потому что единственный смог перебороть свой страх.

— Мама не отговаривала?

— При мне — нет. Может, за моей спиной. Главное — не отговорила.



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— Занятия спортом не отражались на Сашиной учебе?

— Отражались, конечно. Я и сам в прошлом спортсмен, понимаю, как это совмещать учебу со сборами. Саша вполне добротно учился, ему нравились точные науки. Без троек, конечно же, не обходилось, но и завалов не было.

— Спустя некоторое время в жизни Александра была первая Олимпиада в Турине и итоговое 27-е место. Сын не был разочарован этим результатом?

— Мы понимали, что 17-летнему пацану на многое рассчитывать не приходилось. Наоборот, гордились им. Возможно, его и не стоило брать на эти Игры. С другой стороны, он получил неоценимый опыт. Как и спустя четыре года в Ванкувере (24-е место. — Авт.).

— Не секрет, что перед следующей Олимпиадой в Сочи-2014 Саше поступали предложения о смене гражданства.

— Да, его и Ольгу Волкову (бронзовый призер чемпионата-2011 по лыжной акробатике и бывшая жена Александра Абраменко. — Авт.) звали в Россию. Они долго не давали окончательного ответа. Просто потому, что не хотели уезжать из Украины. А россияне, устав ждать, натурализовали перед Сочи двух белорусов, и ситуация разрешилась сама собой.

— Между тем российской Олимпиады, на которой Александр занял шестое место, в его карьере могло и не быть…

— Да. Незадолго до Игр Сашу «отцепили» из сборной. В тот момент Оля Волкова захотела вернуться в спорт. Но ей было тяжеловато готовиться по общей программе, и она попросила предоставить ей индивидуальный режим тренировок. В сборной ей отказали и отправили домой.

Тут-то и Сашка вспылил. Он человек эмоциональный. Сказал, что нельзя так относиться к спортсменам, тем более к таким, которые завоевывали для страны медали. Ему в ответ: «Не нравится — уезжай. У нас есть кому прыгать».

К счастью, вскоре у руля сборной произошла смена власти и Саша вернулся…

— На Играх в Пхенчхане болельщики обсуждают девушку Александра — российскую фристайлистку Александру Орлову.

— Саша захочет — сам расскажет. На нашу семью в последние дни и так вылили немало грязи (некоторые пользователи Интернета возмутились совместной фотографией Александра Абраменко и занявшего третье место россиянина Ильи Бурова. — Авт).

— Александр львиную долю времени проводит за рубежом…

— Это правда, дома он нечастый гость. Мы его практически не видим. Приезжает на пару дней — и снова в путь. Если две недели пробудет в Николаеве — это праздник.



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— У сына есть какие-то пожелания, когда он возвращается в родительский дом? Маминого борща не требует?

— Нет, он скромный. Наоборот, это я его всегда спрашиваю: «Саша, что бы тебе хотелось вкусненького»? Всегда готовим сыну его любимые мясной стейк и картофельное пюре с маслом и молоком.

А если летом приезжает, выбираемся на природу. Там он уже берет бразды правления в свои руки. С удовольствием готовит мясо, рыбу. У него закалка хорошая. Когда ребята в горы на длительные сборы заезжают, то по очереди готовят на всю команду.

— С рыбалкой и охотой Саша на ты?

— На вы (улыбается). Бывает, друзья зовут его на рыбалку. Но я так понимаю, это просто лишний повод выбраться на природу. Не уверен, что они даже удочки разматывают.

— А какое хобби у вашего сына?

— Автомобили. Он от них без ума. Обожает находиться за рулем. Даже ходил на курсы экстремального вождения, учился ездить по льду. Не прочь погонять на специальных автомобилях по пересеченной местности.

Очень любит всякие автомобильные «примочки». Сам занимается тюнингом своих авто. А если вдруг машина сломается — починит без проблем.

— Летом 2016 года Александр получил тяжелейшую травму…

— Да, он серьезно повредил колено на сборах в Швейцарии. «Полетели» боковая и крестообразные связки, мениск… Саша в воду прыгал. Пытался спасти прыжок, доворачивал его уже в воде, вот колено и не выдержало.

К счастью, эта травма не выбила Сашу из колеи. Он сказал, мол, ничего, все спортсмены через это проходят. Сделаю операцию, восстановлюсь и обязательно вернусь в спорт.

Нам повезло, что Саше встретился очень хороший специалист в одной из киевских клиник. Он качественно провел операцию, помогал с восстановлением.

У сына даже мысли не возникало завязывать с фристайлом. Наоборот, он мечтал поскорее вернуться к тренировкам. Хотя ему говорили: «На девять месяцев о спорте можешь забыть». Но он уже через четыре пришел в спортзал на костылях. А спустя шесть месяцев начал разрабатывать ногу.

— В Интернете сейчас живо обсуждается история о том, как власти Николаева после сочинской Олимпиады отказали Александру в постановке на квартирный учет…

— Саше посоветовали стать в очередь на квартиру. Федерация лыжного спорта пообещала ходатайствовать перед руководством города и области о выделении жилья. Но вскоре пришел ответ — сыну отказали.

Он, конечно, расстроился. А я ему сказал: «Саша, раз так — ты просто обязан выиграть олимпийскую медаль. Тогда тебе квартиру подарят. Без всякой очереди».

— К слову, глава Николаевской ОГА уже пообещал решить этот вопрос.

— Я лично этого не слышал. Но, если вопрос решится, будем очень благодарны.

— Сын не задумывался, чем будет заниматься после окончания карьеры фристайлиста? Тренером стать не хочет?

— Раньше был категорически против этого. Говорил, мол, тренировать — это не мое. А вот сейчас… Перед глазами пример его нынешнего наставника Энвера Аблаева, который в 2005 году принес украинскому фристайлу первую медаль на этапах Кубка мира.

— Поговаривают, что ваш сын будет знаменосцем нашей сборной на закрытии Игр в Пхенчхане?

— По правде говоря, я не в курсе. Думал, что флаг, как и на открытии, снова понесет Елена Пидгрушная. Но если доверят Саше — будет приятно.

Знаете, многие спортсмены не хотят становиться знаменосцами своей сборной. У них это считается плохой приметой: мол, обязательно потом провалишься на соревнованиях. Мы с сыном говорили об этом перед Пхенчханом. Он ответил: «Папа, это все ерунда. Если мне доверят — понесу флаг без проблем».