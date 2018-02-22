В Twitter объявили о начале борьбы с ботами

Американская интернет-компания Twitter объявила о мерах по борьбе с компьютерными «ботами», которые могут искусственным образом влиять на популярность записей в соцсети. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — сказано в сообщении.

Главным мерами борьбы стал запрет на одновременную публикацию одних и тех же или одинаковых по содержанию записей в нескольких аккаунтах, при этом по-прежнему разрешается цитирование записей (ретвит).

Также запрещены одновременный ретвит и простановка «лайков», и любая форма автоматизации указанных действий, включая планирование. Ограничения коснутся и сервиса TweetDeck: пользователи больше не смогут совершать действия одновременно с нескольких аккаунтов.

Внести необходимые изменения в работу пользователей компания требует до 23 марта — в противном случае аккаунты могут быть заблокированы.

Поводом для таких действий стало вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также члены конгресса. На прошлой неделе спецпрокурор предъявил обвинения 13 россиянам и трем фирмам из России, обвинив их в «сговоре против США» и «мошенничестве». По данным следствия, обвиняемые использовали серверы в США для создания сотен аккаунтов в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter, чтобы создать видимость, что эти аккаунты контролируются людьми, находящимися в США. Таким образом эта группа пыталась повлиять на выборы, но повлиять на результаты голосования не смогла. Социальные сети, включая Facebook и Twitter ранее обязались сотрудничать со следствием и принять меры по борьбе с использованием их сетей в преступных целях.