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Школьный бассейн

В Киевсовете собираются запретить посторонним лицам посещать школьные бассейны

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

22.02.2018 5:45 115

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Депутаты постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и соцзащиты согласовали проект решения по усилению контроля за работой бассейнов в коммунальных учебных заведениях, сообщает пресс-служба Киевсовета. Речь идет о соблюдении санитарно-гигиенических норм и предлагается тщательнее следить за посторонними посетителями, которые не должны пользоваться коммунальным имуществом.

По мнению автора инициативы — депутата Александра Пабата, сегодня отсутствует контроль за посетителями школьных плавательных бассейнов, которые являются объектами повышенной микробиологической опасности. Хотя воду в них очищают химпрепаратами, подхватить инфекцию можно в душах, раздевалках, на поручнях, бортиках бассейнов. Поэтому процесс эксплуатации этих комплексов в коммунальных учебных заведениях требует регулирования.

Если документ примут, то в течение четырех месяцев исполнительная власть должна разработать и предложить на рассмотрение Киевсовета правила эксплуатации и механизм контроля за работой школьных бассейнов. До разработки этих правил предлагается запретить посторонним лицам и организациям эксплуатировать такие бассейны с целью, не предусмотренной школьной и спортивно-воспитательной программой.

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