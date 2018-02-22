В Киевсовете собираются запретить посторонним лицам посещать школьные бассейны

Депутаты постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и соцзащиты согласовали проект решения по усилению контроля за работой бассейнов в коммунальных учебных заведениях, сообщает пресс-служба Киевсовета. Речь идет о соблюдении санитарно-гигиенических норм и предлагается тщательнее следить за посторонними посетителями, которые не должны пользоваться коммунальным имуществом.

По мнению автора инициативы — депутата Александра Пабата, сегодня отсутствует контроль за посетителями школьных плавательных бассейнов, которые являются объектами повышенной микробиологической опасности. Хотя воду в них очищают химпрепаратами, подхватить инфекцию можно в душах, раздевалках, на поручнях, бортиках бассейнов. Поэтому процесс эксплуатации этих комплексов в коммунальных учебных заведениях требует регулирования.

Если документ примут, то в течение четырех месяцев исполнительная власть должна разработать и предложить на рассмотрение Киевсовета правила эксплуатации и механизм контроля за работой школьных бассейнов. До разработки этих правил предлагается запретить посторонним лицам и организациям эксплуатировать такие бассейны с целью, не предусмотренной школьной и спортивно-воспитательной программой.