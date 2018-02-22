В Управлении госохраны уверяют, что не обыскивали журналисток в Оболонском суде

Расследование инцидента с усиленными проверками женщин в Оболонском районном суде Киева 21 февраля продолжается. В Управлении государственной охраны Украины уверяют, что не давали указаний для особой проверки журналисток или других женщин и не проводили такую проверку.

Как говорят в Управлении госохраны, все случившееся — «действия отдельных правоохранительных органов».

«Управление государственной охраны Украины категорически осуждает такие действия отдельных правоохранительных органов и просит прощения за их возмутительное поведение», — говорится в заявлении УГО.

«21 февраля Управление государственной охраны Украины и другие правоохранительные органы осуществляли стандартный комплекс охранных мероприятий в помещении и на прилегающей территории работающего в штатном режиме Оболонского районного суда, в котором ожидалась присутствие президента Украины», — уверяют представители УГО.

Напомним, 21 февраля в Оболонском суде ждали президента Порошенко как свидетеля по делу Виктора Януковича. Охранявшие суд силовики прибегли к особым мерам безопасности: женщин, идущих в зал заседаний, заставляли расстегивать верхнюю одежду.

Президент назвал недопустимыми действия силовиков. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко как представитель власти извинилась перед журналистками.