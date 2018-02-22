Консулу наконец позволили поговорить с Павлом Грибом по-украински

Украинский консул 22 февраля встретился с удерживаемым в краснодарском СИЗО Российской Федерации Павлом Грибом.

«Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ Павлом Грибом. Впервые и благодаря консулам встреча состоялась на украинском языке», — сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Она отметила, что украинец так и не получает должного лечения в месте своего содержания, поэтому МИД требует допуска к нему врачей из Украины.

«Требуем доступа украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла», — заявила Беца.

Напомним, 19-летний Павел Гриб был задержан российской ФСБ в Беларуси и оттуда вывезен в Краснодарский край России и помещен в СИЗО. Российские суды несколько раз продлевали ему срок содержания под стражей, не учитывая тяжелого состояния здоровья украинца.