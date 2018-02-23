ГПУ заявила о прорыве в расследовании дела о «вышках Бойко»

Генеральная прокуратура осуществила прорыв в расследовании дела «вышек Бойко». Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Можем сказать, что на этом этапе Генеральная прокуратура обеспечила достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства. Это еще не финал расследования. В то же время на сегодняшнем этапе мы вышли на схему финансирования, точнее, распределения доходов от этой незаконной сделки», — отметил он.

По его словам, украинские правоохранители направили ходатайства о наложении арестов на частные счета фигурантов уголовного производства, причем не только в странах Европейского союза.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о замораживании 144 миллионов долларов на иностранных счетах в рамках расследования дела о злоупотреблениях при закупке «Черноморнафтогазом» в 2011—2012 годах двух морских буровых установок.

В то же время он сообщил, что народный депутат Украины Юрий Бойко (на момент покупок вышек — министр энергетики), как полагает следствие, мог не знать о плане аферы с финансами от приобретения буровых вышек для «Черноморнефтегаза»: «На данный момент следствие располагает лишь одним эпизодом, когда господин Бойко подписал финансовый план, который увеличил расходы „Черноморнефтегаза“ на определенную сумму. Был ли он знаком с деталями аферы? На данный момент ни один из допрошенных членов правления НАК „Нефтогаз“, доступных нам работников „Черноморнефтегаза“ таких показаний, к сожалению, не дал».

Как сообщали fakty.ua, вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата от «Оппоблока» Евгения Бакулина, которого подозревают в причастности к делу о «вышках Бойко», профильный комитет парламента рассмотрит не раньше конца февраля