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беспилотник

Украина на международной выставке представила дрон-камикадзе (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 23:24 105

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В Абу-Даби (ОАЭ) на выставке беспилотных систем и технологий UMEX-2018 Украина представила особый беспилотник-камикадзе с установленной боевой частью.

Как сообщает Defence Blog, разработанная система для боевых задач отличается как мощностью, так и экономической эффективностью. Дрон запускают с катапульты, он может преодолеть расстояние до 30 км. Находиться в воздухе система способна до 40 минут.

Особенности конструкции позволяют дрону бесшумно искать цель и атаковать ее при обнаружении. Беспилотник оснащен контроллером полета, программное обеспечение позволяет планировать миссию, просматривать видео с дрона в реальном времени, а также активировать функции аппарата.

Все беспилотники, представленные Украиной на выставке, проверены эксплуатацией в условиях боевых действий на Донбассе.

беспилотник

Напомним, ранее в СНБО рассказали, что в последние годы создан ряд моделей отечественных беспилотников. Аппараты способны не только вести разведку и корректировать огонь, но и наносить удары по врагу.

Фото defence-blog.com

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