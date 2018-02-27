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Голосование в Раде

Рада согласилась с необходимостью создания Антикоррупционного суда и Министерства по делам ветеранов

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 12:05 50

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Верховная рада Украины поддержала обращение к Кабинету министров относительно создания Министерства по делам ветеранов. За соответствующее постановление проголосовал 241 народный депутат, сообщает РБК-Украина.

В соответствии с проектом документа, ведомство должно обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Его создание запланировано на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Кроме того, на заседании во вторник Верховная Рада включила в недельную повестку дня (27 февраля — 2 марта) законопроект об антикоррупционном суде. Соответствующее решение поддержали 235 нардепов.
Одновременно Рада рассмотрит проект изменений в законе «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, по мнению спикера ВР Андрея Парубия, Рада может рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде в четверг, 1 марта.

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