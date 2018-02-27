Определен победитель конкурса на пост главы Национальной службы здоровья
Минздрав назвал победителя конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Новая структура создается в рамках медреформы и с лета 2018 года станет национальным страховщиком — будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.
В конкурсе за пост руководителя службы участвовали 14 кандидатов. Победителем был выбран Олег Петренко — заместитель гендиректора по стратегическому развитию ООО «Isida-IVF», а до этого — первый заместитель гендиректора клиники «Обериг».
По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, кроме опыта в частных клиниках Петренко был одним из экспертов, разрабатывавших концепцию реформирования системы здравоохранения.
После того, как состоялся конкурс, на заседании правительства будет принято решение о назначении победителя на должность.
Напомним, будущая Национальная служба здоровья Украины — центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения. Заработать служба должна в конце июня — июле 2018 года. С этого момента медучреждения первичной помощи начнут получать прямые выплаты за предоставленные услуги.
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