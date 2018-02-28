Конституционный суд принял решение по языковому закону Кивалова-Колесниченко (обновлено)

«28 февраля на пленарном заседании Палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», — говорится в сообщении пресс-службы КС.

Правда, из этого сообщения не ясно, какое именно решение приняли судьи.

В пресс-службе КС «Украинской правде» пояснили, что решение находится на подписи: в текст вносятся окончательные правки, и пообещали обнародовать его в ближайшее время.

В то же время глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок на своей страничке в Facebook сообщил, что законодательный акт, больше известный как закон Кивалова-Колесниченко, признан антиконституционным. «Доказательная база стопроцентная. Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен», — сообщил Олег Тягныбок.

Информацию о признании закона неконституционным прокомментировал и вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. «Позорный „закон“ колесниченко-кивалова отменен во второй раз. Теперь уже и Конституционным судом. Не нужно останавливаться — теперь следует принимать новый закон об украинском языке. Который наконец-то реализует государственный статус украинского языка, как это предусмотрено Конституцией Украины. Это следует сделать», — сообщил Вячеслав Кириленко в Twetter.

Напомним, что в 2012 году Верховная Рада приняла закон, в соответствии с которым на территориях компактного проживания национальных меньшинств по решению местных властей вводился региональный язык. Закон разрешал применять его во всех сферах общественной жизни, в том числе в судах, местном самоуправлении, образовании.

Принятие языкового закона вызвало возмущение не только в Украине, но и за рубежом.

Как сообщали fakty.ua, в 2013 году авторы языкового закона получили медали от Путина.