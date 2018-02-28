Amazon за 1 млрд долларов покупает стартап с офисом в Киеве (видео)

Американская компания Amazon, являющаяся мировым лидером по продаже товаров и услуг через интернет, намерена приобрести стартап Ring, офис которого расположен в Киеве.

Ring известна как разработчик умных дверных звонков, и совсем недавно привлекла 160 млн долларов инвестиций (согласно Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций превысила 209 млн долларов).

О совершении сделки уже сообщили ряд авторитетных изданий. При этом точная сумма не называется, однако она точно превышает 1 млрд долларов. Предполагается, что данная сделка призвана помочь Amazon в борьбе за рынок доставки «к порогу» и нишу умных устройств. Возможна интеграция с умной колонкой Alexa.

Компания Ring дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала 700 тыс. долларов за 10%, но не нашла инвестора. В 2016 году ее продажи составили около 155 млн долларов, тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность.

Один из самых известных продуктов компании — умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже не находясь дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними.

В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Изначально в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring. Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.

Как сообщалось ранее, компания Amazon создала в Сиэтле сферический офис-лес, в котором можно увидеть висячий мост, водопады и множество растений.