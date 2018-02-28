﻿

USD 26.95
RSS
Amazon за 1 млрд долларов покупает стартап с офисом в Киеве

Amazon за 1 млрд долларов покупает стартап с офисом в Киеве (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 13:33 121

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Американская компания Amazon, являющаяся мировым лидером по продаже товаров и услуг через интернет, намерена приобрести стартап Ring, офис которого расположен в Киеве.

Ring известна как разработчик умных дверных звонков, и совсем недавно привлекла 160 млн долларов инвестиций (согласно Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций превысила 209 млн долларов).

О совершении сделки уже сообщили ряд авторитетных изданий. При этом точная сумма не называется, однако она точно превышает 1 млрд долларов. Предполагается, что данная сделка призвана помочь Amazon в борьбе за рынок доставки «к порогу» и нишу умных устройств. Возможна интеграция с умной колонкой Alexa.

Компания Ring дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала 700 тыс. долларов за 10%, но не нашла инвестора. В 2016 году ее продажи составили около 155 млн долларов, тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность.

Один из самых известных продуктов компании — умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже не находясь дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними.

В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Изначально в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring. Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.

Как сообщалось ранее, компания Amazon создала в Сиэтле сферический офис-лес, в котором можно увидеть висячий мост, водопады и множество растений.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины