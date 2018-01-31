Amazon открыл офис-лес посреди Сиэтла
Компания Amazon создала в Сиэтле сферический офис, в котором можно увидеть висячий мост, водопады и множество растений. Об этом сообщает Daily Mail.
На создание помещения под названием The Spheres потратили $ 4 млрд.
В нем разместили сорок тысяч растений из полусотни стран мира. Работать в таком офисе могут до тысячи человек.
В офисе из стеклянных сфер постоянно поддерживается 60-процентная влажность, благодаря чему создается атмосфера леса.
За счет этого руководство Amazon надеется повысить производительность труда сотрудников.
Ранее сообщалось о том, что самым богатым человеком в истории стал владелец интернет-компании Amazon Джефф Безос.
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