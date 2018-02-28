В США учитель выстрелил в классе

В среду, 28 февраля, в штате Джорджия школьный учитель произвел выстрел из пистолета в пустом классе. Никто из учеников не пострадал. 53-летний преподаватель социологии Джесси Рэндалл Дэвидсон спустя примерно полчаса сдался полиции, не оказав сопротивления.

Как сообщает газета The USA Today, полиция разбирается в данном инциденте. Пока известно следующее. По каким-то причинам Дэвидсон, который пользуется уважением и любовью учеников средней школе Далтон, отказался пустить в кабинет подростков, пришедших на его урок. Он закрылся изнутри, а потом еще и забаррикадировался.

Учащиеся сообщили об этом директору школы. Когда тот попытался открыть дверь, прогремел выстрел.

Полиция считает, что Дэвидсон выстрелил в открытое окно. При этом ни в кого не целился. Представитель полиции Брюс Фрэйзер заявил: «Мы уверены, что в намерения учителя не входило причинить вред кому-то из детей или коллег. Никто из них ни на секунду не подвергался опасности»,

Тем не менее, после того, как прогремел выстрел, директор объявил эвакуацию и вызвал полицию. Во время эвакуации один из школьников ушиб лодыжку. Это единственный пострадавший в итоге.

Полицейские на стали применять силу. Они вели переговоры с учителем через закрытую дверь. Спустя 30 минут он ее открыл и сдался. Фрэйзер заявил, что против Дэвидсона будут выдвинуты обвинения, но не уточнил, какие именно.

Преподаватель работает в школе Далтон с 2004 года. В его адрес до сих пор не было ни одного нарекания. Дэвидсона называют «голосом школьной футбольной команды». Он обычно комментирует игры ребят. Кроме того, написал историю футбольной команды Далтона.

Инцидент в Джорджии произошел спустя две недели после трагедии во Флориде, где 14 февраля 19-летний Николас Круз устроил бойню в средней школе. Он убил 17 человек. После этой трагедии президент США Дональд Трамп предложил для усиления безопасности американских школ разрешить учителям приходить на занятия с огнестрельным оружием. Идею Трампа поддержала Национальная стрелковая ассоциация США.