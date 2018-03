Айрленд Болдуин пошла по стопам Ким Бэсинджер, снявшись голой ради животных (фото)

Дочь американских кинозвезд Алека Болдуина и Ким Бэсинджер пошла по стопам своей матери и снялась в полностью обнаженном виде для кампании организации по защите прав братьев наших меньших PETA — People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этическое обращение с животными). Самые интимные места модели прикрывают две полоски с лозунгом кампании — «Я лучше буду ходить голой, чем надену мех».

22-летняя Айрленд Болдуин, которая стала профессиональной моделью, активно борется за права животных и придерживается строгой вегетарианской диеты.

По словам девушки, аналогичные снимки ее матери стали для нее вдохновением. «Еще с тех пор, как я была маленькой девочкой, я хотела что-то сделать для PETA», — призналась Айрленд, у которой даже в ее модельном контракте прописано условие, что она ни при каких обстоятельствах не будет носить меха.

Сама Ким Бэсинджер снялась для кампании PETA «Я лучше буду ходить голой, чем надену мех» еще до рождения дочери — в 1991 году, став одной из первых присоединившихся к ней звезд.

Для подобных плакатов позировали десятки знаменитостей — в том числе Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Алисия Сильверстоун, Кристина Эпплгейт, Пинк, Джиллиан Андерсон.

Ким Бэсинджер снималась в 1991 году