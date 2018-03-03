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дерево упало на дом в Херсоне

В Херсоне 20-метровый тополь рухнул на жилую пятиэтажку (видео)

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Херсон)

02.03.2018 21:28 1315

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Непогода «добила» громадный сухой тополь в Днепровском районе Херсона. Дерево высотой более двадцати метров рухнуло на жилой многоквартирный дом.

— На спецлинию «101» поступило сообщение о том, что из-за ухудшения погодных условий на пятиэтажный дом на улице Университетской упал тополь. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное отделение. Спасатели распилили упавшее дерево и увезли, — сообщил начальник ГУ ГСЧС в Херсонской области Сергей Черный.

Дерево «прошлось» по балконам сверху до низу, разбив стекла и сломав перила. К счастью, на балконах в этот момент никого не было, и в результате происшествия никто не пострадал.

В Херсоне, как и во многих городах страны, сухие деревья падают нередко, представляя реальную опасность для жильцов домов и прохожих. Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Николаеве сухой тополь рухнул на детский сад.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

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