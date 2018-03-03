Боевик сдал, кто является кумом Суркова в "ДНР"

Об этом заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Бывший работник СБУ, перешедший в 2014-м на сторону террористов, сейчас является оппонентом Захарченко. Недавно Ходаковский дал видеоконференцию, где очень много времени посвятил отношениям помощника Путина, курирующего «Л/ДНР», и гауляйтера.

Он сказал, что Захарченко поставил себе задачу монополизировать «власть», и в этом ему помогает Сурков. При этом констатировал, что в «ДНР» растет недовольство «правлением» Захарченко.

О контактах Захарченко и Суркова боевик сказал так: «Он находит поддержку со стороны его непосредственных кураторов, потому что у них есть личностные отношения, кумовские уже на сегодняшний день отношения. Он не стесняется к этому факту апеллировать — что Владислав Сурков является его кумом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Захарченко запретил продавать ювелирные изделия, в которых нет «республиканского» клейма.