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Сурков и Путин

Боевик сдал, кто является кумом Суркова в "ДНР"

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

03.03.2018 12:03 1816

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Об этом заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Бывший работник СБУ, перешедший в 2014-м на сторону террористов, сейчас является оппонентом Захарченко. Недавно Ходаковский дал видеоконференцию, где очень много времени посвятил отношениям помощника Путина, курирующего «Л/ДНР», и гауляйтера.

Он сказал, что Захарченко поставил себе задачу монополизировать «власть», и в этом ему помогает Сурков. При этом констатировал, что в «ДНР» растет недовольство «правлением» Захарченко.

О контактах Захарченко и Суркова боевик сказал так: «Он находит поддержку со стороны его непосредственных кураторов, потому что у них есть личностные отношения, кумовские уже на сегодняшний день отношения. Он не стесняется к этому факту апеллировать — что Владислав Сурков является его кумом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Захарченко запретил продавать ювелирные изделия, в которых нет «республиканского» клейма.

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