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Cambridge Analytica объявила о прекращении работы
Британская компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 87 миллионов пользователей Facebook, прекращает свою работу.
Об этом сообщает BBC.
Фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей соцсети от имени ее клиентов.
Социальная сеть Facebook отказалась комментировать закрытие Cambridge Analytica.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марк Цукерберг выступил на слушаниях в юридическом комитете Сената США. Он отчитался о причинах утечки данных не менее 50 млн пользователей соцсети. Цукерберг признал, что Facebook «медленно действовал» при выявлении киберугроз. В связи с этим он обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов защиты соцсети. Планируется, что к концу года в компании будут работать около 20 тыс. специалистов по кибербезопасности. Бизнесмен также добавил, что компания избавляется от данных пользователя в случае удаления аккаунта.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”