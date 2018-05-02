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Cambridge Analytica объявила о прекращении работы

22:47 2 мая 2018   55
Cambridge Analytica объявила о прекращении работы
Инф. «ФАКТОВ»

Британская компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 87 миллионов пользователей Facebook, прекращает свою работу.

Об этом сообщает BBC.

Фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей соцсети от имени ее клиентов.

Социальная сеть Facebook отказалась комментировать закрытие Cambridge Analytica.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марк Цукерберг выступил на слушаниях в юридическом комитете Сената США. Он отчитался о причинах утечки данных не менее 50 млн пользователей соцсети. Цукерберг признал, что Facebook «медленно действовал» при выявлении киберугроз. В связи с этим он обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов защиты соцсети. Планируется, что к концу года в компании будут работать около 20 тыс. специалистов по кибербезопасности. Бизнесмен также добавил, что компания избавляется от данных пользователя в случае удаления аккаунта.

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