Украина

В Госпогранслужбе заявили об опасном прецеденте с пограничниками РФ

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян назвал опасным прецедентом усиление россиянами контроля за кораблями, идущими в Украину.

По его словам, с 30 апреля украинские пограничники зафиксировали, как минимум, пять случаев, когда досмотру подвергались иностранные суда.

«Вероятно, в России полагают, что это является ответом на задержание в Украине судна «Норд», — заявил он в эфире телеканала 112-Украина. При этом Олег Слободян добавил, что в случае с задержанием траулера, на нем находились моряки — граждане Украины, хотя Россия считает, что после аннексии Крыма они стали россиянами.

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Отметив, что на данном этапе фактически нарушений нет, спикер ГПСУ отметил, что ситуация может получить дальнейшее развитие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», РФ жестко досматривает корабли, идущие в Украину.