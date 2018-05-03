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Не только Javelin: США могут начать поставки Украине еще одного грозного оружия

Вслед за поставками Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin США могут предоставить Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.

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По мнению специалиста, Белый дом, поставляя оружие Украине, «хочет дать толчок в переговорном процессе» между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Вполне возможно следующее поднятие планки — нам будут обещать ПЗРК типа «Стингер», — подчеркнул Жданов.

При этом эксперт напомнил официальное заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что ни один комплекс Javelinне не попадет в зону боевых действий: «Все они будут находиться в частях и подразделениях, расположенных в пунктах постоянной дислокации».

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Жданов также оценил масштабы поставок — 210 Javelin. По его словам, если этими ракетами уничтожить 210 российских танков — «это практически полторы танковые бригады, и это очень большие потери».

Но данное количество Javelin — это капля в море для повышения боеспособности Вооруженных Сил и обороноспособности страны в целом. «Это политический жест для дальнейшего ведения переговоров», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после получения Украиной американских противотанковых комплексов Javelin оккупационные войска России на Донбассе оказались в ситуации, когда у них нет аналогов вооружению ВСУ.