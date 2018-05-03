Происшествия

До того, как загрызть четырех альпак в Николаевском зоопарке, бродячие псы нападали на охранника

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 1 мая стая бродячих собак проникла на территорию Николаевского зоопарка и загрызла четырех альпак.

В три часа ночи через отверстие в ограде на территорию зоопарка проникла стая бродячих собак. Это было зафиксировано камерами наблюдения. Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны.

«К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила данный факт. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли четырех животных», — сказано в сообщении на сайте Николаевского зоопарка.

— Бродячие животные на обширной территории нашего зоопарка, к сожалению, явление нередкое. Чаще всего они забегают вместе с посетителями, — рассказывает заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко.

— Юрий Евгеньевич, на видео с камер наблюдения в зоопарке видно, что собаки небольших размеров. Альпаки намного крупнее. Возможно, все-таки расправа с животными — это дело людей, а не собак?

— В том, что нападение совершили именно собаки, мы не сомневаемся. Об этом свидетельствуют укусы, рваные раны на убитых животных. То же подтвердили эксперты. Стаи собак представляют угрозу для всех, кто может встретиться им на пути. Один из охранников рассказал правоохранителям, что накануне сам на рабочем месте отбивался камнями от бродячих псов.

По сообщению директора Николаевского зоопарка Владимира Топчего, руководству охранной фирмы направлена претензия. Согласно договору, заключенному зоопарком с ООО «Агентство Безопасности «Центр», охрана должна компенсировать рыночную стоимость животных (от 150 тысяч гривен до 180 тысяч гривен). Возмещения ущерба ждут в течение месяца. После чего зоопарк имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания долга.

Проблема бродячих животных в Николаеве приобрела масштабы бедствия. Стаи собак бегают по городу, даже на территориях, прилегающих к зданиям органов власти. Участились случаи нападения на людей.

В Николаеве работает КП «Центр защиты животных», которое взяло на себя заботу о регулировании численности уличных животных. Поскольку в европейской практике отстрел и усыпление признаны негуманными, то проводятся кампании по стерилизации животных. Их отлавливают, стерилизуют (об этом свидетельствует чип на ухе) и отпускают туда, где поймали, то есть на улицы города. По отчетам зоозащитников, количество бродячих животных уменьшилось почти вдвое: собак специально считали в 2016-м и 2017 годах (соответственно, 7392 и 4899 животных).

Однако визуально горожане этого уменьшения не ощутили, а нападения бродячих собак на людей (особенно на детей и стариков) продолжаются.

Восстановленный в должности после импичмента мэр Николаева Александр Сенкевич озадачил горожан мнением о необходимости чипировать всех домашних собак (мол, количество бродячих животных пополняют брошенные хозяевами). Специальный чип должен содержать информацию о собаке и хозяине, чтобы в случае, если собака потеряется, хозяина можно было найти. А еще мэр высказался за… оснащение патрульной полиции сканерами, с помощью которых полицейские будут определять, чипирована ли собака. Если нет, то ее хозяина должны оштрафовать. Это пока лишь мнение городского головы. В Николаеве ведутся споры, насколько такой оригинальный подход соответствует законодательным нормам.

Последним же словом в попытке решить проблему бродячих животных стал объявленный департаментом ЖКХ Николаева тендер с начальной суммой 4,2 миллиона гривен на отлов, стерилизацию и дальнейший возврат собак в «среду обитания». Многие горожане усматривают в нем новую попытку «распила» местного бюджета и подчеркивают, что стаи, пусть даже и стерилизованных, животных на улицах опасны. И случаи, подобные происшедшему в городском зоопарке, могут повториться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаевском зоопарке несколько животных погибли от рук людей — кем-то были отравлены снежный барс и пума.