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Трампу пытаются внушить, что "Джавелины" нужны Украине на фронте, а не в тылу
Военные эксперты пытаются убедить администрацию президента США в том, что переданные Украине противотанковые комплексы Javelin должны не храниться на складах, а использоваться на линии фронта.
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«Администрация Трампа должна позволить Украине развернуть свое новое противотанковое оружие на линии фронта, а не упорствовать, чтобы комплексы хранились под замком на западе Украины. В чем тогда смысл?» — недоумевает Майкл Карпентер, экс-заместитель министра обороны США, старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.
В своей статье для Atlantic Council Карпентер приходит дополнительные аргументы в пользу использования, а не складирования «Джавелинов». «Складирование противотанковых ракет в сотнях миль от линии фронта нивелирует смысл использования данного оружия в качестве сдерживающего средства и снижает его эффективность», — говорится в статье.
«Вопрос именно в том, чтобы заставить противника дважды подумать о количестве жертв, которые будут, когда танк попадет под обстрел», — объясняет Карпентер.
Напомним, 30 апреля стало известно, что в Украину доставлены американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму 47 миллионов долларов.
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