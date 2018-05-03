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Политика

Трампу пытаются внушить, что "Джавелины" нужны Украине на фронте, а не в тылу

22:20 3 мая 2018   224
джавелины
Инф. «ФАКТОВ»

Военные эксперты пытаются убедить администрацию президента США в том, что переданные Украине противотанковые комплексы Javelin должны не храниться на складах, а использоваться на линии фронта.

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«Администрация Трампа должна позволить Украине развернуть свое новое противотанковое оружие на линии фронта, а не упорствовать, чтобы комплексы хранились под замком на западе Украины. В чем тогда смысл?» — недоумевает Майкл Карпентер, экс-заместитель министра обороны США, старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.

В своей статье для Atlantic Council Карпентер приходит дополнительные аргументы в пользу использования, а не складирования «Джавелинов». «Складирование противотанковых ракет в сотнях миль от линии фронта нивелирует смысл использования данного оружия в качестве сдерживающего средства и снижает его эффективность», — говорится в статье.

«Вопрос именно в том, чтобы заставить противника дважды подумать о количестве жертв, которые будут, когда танк попадет под обстрел», — объясняет Карпентер.

Напомним, 30 апреля стало известно, что в Украину доставлены американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму 47 миллионов долларов.

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