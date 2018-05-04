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Украина

Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине

2:29 4 мая 2018   45
Совет безопасности ООН
Инф. «ФАКТОВ»

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине 29 мая. Об этом сообщила постоянный представитель Польши при ООН Жоанна Вронецка, передает РИА Новости.

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«Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдет 29 мая», — сказала Вронецка журналистам в четверг. Последний раз ситуация на Украине обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года.

По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета «мы должны обсудить общую ситуацию в Украине». «Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи», — сказала глава польской миссии.

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Она также уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.

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