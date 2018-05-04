- 11:06 Главного «радикала» Олега Ляшко заподозрили в подделке документов
- 11:00 Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону
- 10:40 Небо над Балаклеей остается закрытым, — ГосЧС
- 10:37 Пригласили Сойкину в музей Холокоста. Чтобы поняла, к чему приводят такие заявления, — Павел Козленко
- 10:26 Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в выходные
- 10:25 Вскоре криптовалюта станет единственным платежным средством?
- 10:24 Украина и Турция начинают совместное производство самолетов по стандартам НАТО
- 10:08 Задержан водитель BMW, насмерть сбивший пешеходов на Хмельнитчине
- 10:07 В деле о стрельбе по сотруднику СБУ в Киеве есть задержанные
- 9:58 Команда Домагоя Виды отказалась выйти на матч с «Фенербахче»
Вятрович заявил о необходимости переименовать две области Украины
В рамках декоммунизации в Украине осталось переименовать девять населенных пунктов. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью «Обозревателю».
Читайте также: Днепропетровскую область переименуют в Сичеславскую?
«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс»,— заявил директор УИНП.
К числу таких нуждающихся в декоммунизации областей он причисляет Кировоградскую и Днепропетровскую. Областные центры в них уже переименовали.
Читайте также: Декоммунизация майских праздников: украинцы могут лишиться части выходных
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 21 мая 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. Согласно ему, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”