Вятрович заявил о необходимости переименовать две области Украины

Украина

В рамках декоммунизации в Украине осталось переименовать девять населенных пунктов. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью «Обозревателю».

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«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс»,— заявил директор УИНП.

К числу таких нуждающихся в декоммунизации областей он причисляет Кировоградскую и Днепропетровскую. Областные центры в них уже переименовали.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 21 мая 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. Согласно ему, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.