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Происшествия

На учениях в Черниговской области погиб военнослужащий-контрактник

21:44 4 мая 2018   89
полигон
Инф. «ФАКТОВ»

Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщило Оперативное командование «Север».

По факту гибели военного назначено служебное расследование. По информации командования, трагедия случилась вследствие нарушения мер безопасности.

Напомним, 3 мая на Черниговщине возле воинской части случился пожар. Горел лес вблизи пгт Гончаровское на территории Черниговского военного лесхоза.

Фото архив mediarnbo.org

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