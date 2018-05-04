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На учениях в Черниговской области погиб военнослужащий-контрактник
Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщило Оперативное командование «Север».
По факту гибели военного назначено служебное расследование. По информации командования, трагедия случилась вследствие нарушения мер безопасности.
Напомним, 3 мая на Черниговщине возле воинской части случился пожар. Горел лес вблизи пгт Гончаровское на территории Черниговского военного лесхоза.
Фото архив mediarnbo.org
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