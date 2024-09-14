«Ми розуміємо, що ви б’єтеся не тільки за себе, а й за нас теж»: легендарний прапор з підписами українських героїв мандрує США

киянин Ігор Михаліцин, щоб вчергове висловити своє захоплення нашими воїнами та віддати шану тим, хто «Ми ніколи не зможемо повністю віддячити всім тим українським хлопцям, які прийняли тягар цієї жахливої ​​війни. Ми розуміємо, що ви б'єтеся не тільки за себе, а й за нас теж. Ми дуже вдячні й відчуваємо присутність кожного, хто підписував цей прапор». Ці слова підтримки передала українським захисникам Джо Енн Кітредж з Америки, коли отримала жовто-блакитний прапор, підписаний українськими героями. Такий унікальний проєкт започаткував, щоб вчергове висловити своє захоплення нашими воїнами та віддати шану тим, хто поліг в боях з російськими окупантами . США він обрав невипадково, адже саме звідси до нашої держави постійно надходить військова та гуманітарна допомога

«З цим прапором ми проводили навчання, з ним проводжали полеглих героїв»

— Я керую добровольчим пожежним підрозділом в одному з сіл під Києвом з березня 2022 року, коли після підриву мостів у області ми лишилися без прямого шляху до чергових частин швидкої допомоги та ДСНС. Тоді й виникла ідея створити власний підрозділ, — розповів «ФАКТАМ» організатор проєкт Ігор Михаліцин. - Я пройшов первинне навчання в інструкторів ДСНС. За власний кошт ми екіпірувалися та вкомплектували нашу команду вогнегасниками, аптечками, ношами, медичним киснем, протигазами та іншим інвентарем.

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Наразі ми працюємо спільно з загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України у Київській області, беремо участь у навчаннях, виїжджаємо на пожежі за викликом від односельців, чергового Добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), та для посилення інших добровольчих загонів за потреби. Ми у контакті з районним керівництвом ДСНС, владою села та громади, підпорядковуємося місцевому ДФТГ. Також на зв’язку з добровольчими рухами, фондами та організаціями з пожежної безпеки та з іншими аналогічними командами з інших громад та областей.

До того, як прапор потрапив на передову, а згодом - у США, він використовувався під час навчання загонів рятувальників і на патріотичних уроках в школах

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— Як виникла ідея проєкту мандрівки жовто-синього стяга не лише передовою, а й до США?

— Ініціатива виникла на початку цього року, коли американські друзі нашої родини написали нам слова подяки та підтримки усьому українському народу за нашу боротьбу. І запропонували: а давайте зробимо так, щоб цю подяку почуло якомога більше тих, хто виборює нашу перемогу. Цей прапор вперше був піднятий у лютому 2024 року на спільних навчаннях загонів швидкого реагування (ЗШР) Червоного Хреста, добровольчих формувань та добровольчого пожежного підрозділу. З ним протягом року ми проводили низку спільних навчань, з ним ми проводжали полеглих героїв. Прапор почав заповнюватися підписами, а згодом поїхав на фронт…

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— Бійці яких бригад залишили на ньому підписи?

— Його підписали інструктори навчального центру № 199, бійці 131 об'єднаного батальйону ТРО — вони боронять Харківський напрямок, сапери 66 бригади, 402 батальйон (це Лиманський напрямок), бійці 47 ОМБР «Магура», бійці 72 бригади, які боронять Покровський напрямок, група управління польотами краматорського аеродрому (27 авіаційна комендатура). Свої підписи на прапорі також залишили командир ЗШР ТЧХУ в Київській області Євген Варава, заступник керівника райуправління ДСНС полковник Тарас Гордієнко та відомий український експерт з РЕР/РЕБ Сергій «Флеш».

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Підписи на прапорі залишили справжні герої, які ціною життя захищають Україну

«Кожен з тих, хто поставив підпис, — нереально крутий»

— Наприкінці подорожі Україною цей прапор побував на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять полеглих, — продовжує Ігор Михаліцин. — А вже потім відправився до США, штат Флорида. Кожен охочий міг висловити свою підтримку Україні та з ним сфотографуватися.

— Як його там зустрічали?

— Там прапор передали в сім'ю військового, який бився з радянськими загарбниками ще в минулому столітті. Це полковник армії США у відставці, ветеран корейської війни, який служив у 82-й повітрянодесантній бригаді — Colonel Kitt (Robert J Kittredge). Зараз полковнику 92 роки, прапор отримала його дочка Джо Енн. Полковник подякував українцям за побажання здоров'я та просив передати, що розуміє, за що ми боремося та поважає службу хлопців. Передав слова підтримки та побажання перемоги нам усім! До речі, в нього на светрі та кепці все ще шеврон його підрозділу.

Крім того, наші американські друзі додали, що не всі в США такі, як ті трампісти, що жували соплі пів року, гальмуючи допомогу Україні. Багато хто розуміє, що відбувається, і висловлює подяку та підтримку.

— Який з підписів справив найбільше враження?

— Вкрай важко виділити когось, бо кожен з тих, хто підписав прапор — вже нереально крутий, адже виборює перемогу, ризикуючи своїм життям. Але впав в око підпис героя Ігоря Кіма, який прописав історію війни, яку він пройшов, починаючи з 2014 року на Донеччині, і дотепер виборює мирне небо України.

Боєць Ігорь Кім прописав на прапорі історію війни, яку він пройшов, починаючи з 2014 року і дотепер

— Де тепер стяг і яка його подальша доля?

— Наразі прапор мандрує по США разом з Джо Енн, і кожен, хто хоче висловити підтримку Україні, може з ним сфотографуватися. Додам, що стяг має двох «братів-близнюків», їх підписали бійці 72-ї та 56-ї бригад, які боронять Покровський, Торецький, Вугледарський напрямок. Ці два прапори залишилися в Україні й передані до шкіл у класи патріотичного виховання та захисту держави. Таким чином утворився ланцюжок підтримки через океан.

Ігор Михаліцин передає "брата-близнюка" легендарного прапора учням однієї зі шкіл Київської області

Нагадаємо, що у війні з російськими окупантами на боці нашої держави воюють не лише українці, а й чимало іноземців. Раніше «ФАКТИ» розповідали про 27-річного американця Крістофера Джеймса Кемпбелла, який віддав життя за нашу свободу і заповів поховати себе у Києві.

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