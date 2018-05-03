- 17:01 В Италии во время матча получила смертельную травму 18-летняя регбистка
- 16:59 Муждабаев: Найему угрожают и советуют не выходить из дома
- 16:59 Ученые назвали группу крови, повышающую риск преждевременной смерти
- 16:51 Капитан «Динамо» вернулся на футбольное поле спустя 196 дней
- 16:50 Массовое отравление на свадьбе на Одесчине: число госпитализированных возросло почти вдвое
- 16:41 Венгрия перестала выдвигать ультиматумы Украине по НАТО
- 16:31 На Черниговщине загорелся лес возле военного полигона
- 16:19 Под Николаевом зерновоз столкнулся с двумя автобусами: есть пострадавшие
- 16:12 В Facebook произошел глобальный сбой
- 16:02 Юрий Голик: «Вкладывая сотни миллионов гривен в образование, мы закладываем фундамент будущего»
На Черниговщине загорелся лес возле военного полигона
После пожара на военных складах в Балаклее еще один пожар недалеко от воинской части случился в Черниговской области. Огнем охвачены до 20 гектаров лесной подстилки вблизи пгт Гончаровское на территории Черниговского военного лесхоза. Рядом с пгт Гончаровское, напомним, расположен военный полигон.
По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возгорание лесной подстилки случилось около полудня 3 мая. Затем огонь перекинулся на молодые хвойные насаждения.
К ликвидации пожара привлекли авиацию. Самолет АН-32П и вертолет Ми-8 уже осуществили семь сбросов воды. Тушение продолжается. На месте работают 26 единиц техники и 138 человек.
Напомним, 3−5 мая в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в связи с сухой и жаркой погодой.
Фото dsns.gov.ua
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”