На Черниговщине загорелся лес возле военного полигона

Происшествия

После пожара на военных складах в Балаклее еще один пожар недалеко от воинской части случился в Черниговской области. Огнем охвачены до 20 гектаров лесной подстилки вблизи пгт Гончаровское на территории Черниговского военного лесхоза. Рядом с пгт Гончаровское, напомним, расположен военный полигон.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возгорание лесной подстилки случилось около полудня 3 мая. Затем огонь перекинулся на молодые хвойные насаждения.

К ликвидации пожара привлекли авиацию. Самолет АН-32П и вертолет Ми-8 уже осуществили семь сбросов воды. Тушение продолжается. На месте работают 26 единиц техники и 138 человек.

Напомним, 3−5 мая в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в связи с сухой и жаркой погодой.

Фото dsns.gov.ua